«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч против «Туна» (фото) - Советский спорт
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06 августа 2019 16:39ФутболГичунцев Артур

«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч против «Туна» (фото)

Встреча состоится 8 августа и стартует в 20.00 мск.

Футболисты московского «Спартака», а также тренерский штаб отправились в Швейцарию, где им предстоит первый матч против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Сегодня утром наша команда провела занятие на тренировочной базе в Тарасовке, а затем отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Швейцарию», – сообщает пресс-служба «Спартака».

Добавим, что ответный матч команд состоится в Москве 15 августа.

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