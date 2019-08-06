«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч против «Туна» (фото) Встреча состоится 8 августа и стартует в 20.00 мск.

Футболисты московского «Спартака», а также тренерский штаб отправились в Швейцарию, где им предстоит первый матч против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Сегодня утром наша команда провела занятие на тренировочной базе в Тарасовке, а затем отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Швейцарию», – сообщает пресс-служба «Спартака».

Добавим, что ответный матч команд состоится в Москве 15 августа.