Гаджиев: Опасения перед матчем против «Туна» есть. Уровень готовности «Спартака» сейчас невысокий Встреча состоится 8 августа и пройдет в Швейцарии. Начало поединка – 20.00 мск.

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев дал комментарий перед первым матчем «Спартака» и «Туна» в квалификации Лиги Европы.

«Опасения перед этим матчем у меня есть. В футболе велика роль случайностей. Много примеров, когда наши команды проигрывали соперникам рангом ниже.

Уровень готовности «Спартака» сейчас невысокий, тем более, в команде идет смена состава. Клуб покидают футболисты, которые хорошо себя зарекомендовали. Это снижает качество игры и степень готовности «Спартака». Но шансы на победу все равно остаются. В команде хватает добротных игроков», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».