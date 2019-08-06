В ЦСКА может перейти форвард «Эвертона» - Советский спорт
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06 августа 2019 18:31ФутболКоноплев Александр

В ЦСКА может перейти форвард «Эвертона»

Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

Нападающий Янник Болази может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает «Чемпионат». Кто-то предложил армейцам подписать контракт с футболистом – возможно, мерсисайдский клуб, возможно, агенты конголезца. Напомним, что не так давно из «Эвертона» в ЦСКА перешел полузащитник Никола Влашич.

В 2019 году Болази выступал за «Андрелехт» на правах аренды. На его счету шесть мячей и три голевых передачи в 16 матчах чемпионата Бельгии.

Контракт 30-летнего африканца с «ирисками» действует до 30 июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

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