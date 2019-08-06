Денис Глушаков: Я не играл три месяца, была психологическая травма - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 августа 2019 18:43ФутболГичунцев Артур

Денис Глушаков: Я не играл три месяца, была психологическая травма

32-летний футболист перебрался в Грозный этим летом.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после победы над «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ (2:1).

Отметим, что этот матч стал первым для игрока в составе чеченского клуба. Он вышел на поле в середине второго тайма.

«Прежде всего, я бы хотел поблагодарить болельщиков за то, что так тепло приняли меня и поддержали перед матчем. Что касается моего повреждения, то я не играл три месяца, и была психологическая травма, но когда вчера отобрал мяч, то почувствовал уверенность и вошел в игру. Установку тренера выполнил. Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов. Будем тренироваться и работать. Не зря мы сегодня с самого утра тренируемся и готовимся, так что каждый день в копилочку.

Все работают, все профессионалы. Это не только меня касается, но и тех ребят, которые не играют сегодня, но завтра будут играть. Мы одно целое, и все понимают ответственность», – сказал Глушаков пресс-службе «Ахмата».

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