Тил на русском языке обратился к фанатам «Спартака» - Советский спорт
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06 августа 2019 19:04ФутболГичунцев Артур

Тил на русском языке обратился к фанатам «Спартака»

Голландский футболист будет выступать под номером 8.

Новичок московского «Спартака» Гус Тил оставил запись в соцсети после подписания контракта с российским клубом.

«Я очень рад быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд красно-белые!», – написал игрок в своем Instagram.

21-летний Тил – воспитанник академии «Алкмара». На его счету 96 матчей за голландский клуб, в которых он записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

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