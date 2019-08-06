Тил на русском языке обратился к фанатам «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Гус Тил оставил запись в соцсети после подписания контракта с российским клубом.
«Я очень рад быть частью великого клуба «Спартак». Знаю, что это клуб с богатой историей и самобытными болельщиками! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы радовать вас своей игрой. Вперёд красно-белые!», – написал игрок в своем Instagram.
21-летний Тил – воспитанник академии «Алкмара». На его счету 96 матчей за голландский клуб, в которых он записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.
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