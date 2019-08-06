«Вулверхэмптон» подписал Дадашова (фото, видео)

Азербайджанский нападающий Ренат Дадашов сменил «Эшторил» на «Вулверхэмптон». Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны подписали четырехлетний контракт.
При этом первый сезон форвард снова проведет в Португалии – он будет выступать за «Пасуш де Феррейру» на правах аренды.
– Сейчас я буду играть в аренде и надеюсь вернуться в Англию в следующем сезоне более сильным футболистом. Каждый игрок мечтает играть в команде английской премьер-лиги. Для меня это лучший чемпионат в мире. «Волки» провели очень хороший прошлый сезон. Все это похоже на мечту, – приводит слова футболиста сайт «Вулверхэмптона».
Дадашов родился в 1999 году в Германии и некоторое время он выступал за юношеские сборные этой страны.
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