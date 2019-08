«Вулверхэмптон» подписал Дадашова (фото, видео)

Азербайджанский нападающий Ренат Дадашов сменил «Эшторил» на «Вулверхэмптон». Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны подписали четырехлетний контракт.

При этом первый сезон форвард снова проведет в Португалии – он будет выступать за «Пасуш де Феррейру» на правах аренды.

– Сейчас я буду играть в аренде и надеюсь вернуться в Англию в следующем сезоне более сильным футболистом. Каждый игрок мечтает играть в команде английской премьер-лиги. Для меня это лучший чемпионат в мире. «Волки» провели очень хороший прошлый сезон. Все это похоже на мечту, – приводит слова футболиста сайт «Вулверхэмптона».

Дадашов родился в 1999 году в Германии и некоторое время он выступал за юношеские сборные этой страны.

«This club is a beautiful club, to be a wolf is unbelievable and I'm very happy to be here now.»



