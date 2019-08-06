Ринат Билялетдинов: «Спартаку» надо стабилизировать игру. Только так можно пройти «Тун» - Советский спорт
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06 августа 2019 19:40ФутболГичунцев Артур

Ринат Билялетдинов: «Спартаку» надо стабилизировать игру. Только так можно пройти «Тун»

Встреча состоится 8 августа и пройдет в Швейцарии. Начало поединка – 20.00 мск.

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов дал комментарий перед первым матчем «Спартака» и «Туна» в квалификации Лиги Европы.

«Спартак» выглядит разобщенной командой. Непонятно, как команда будет диктовать свою игру, и добиваться результата. Купили новичков, один из которых – немец Шюррле, но он пока не готов проводить на поле по девяносто минут. Он будет набирать кондиции.

Во втором тайме матча с «Динамо» в атакующих действиях здорово выглядел Айртон, но у него были проблемы с обороной. Бакаев неплохо смотрится впереди, но его активность надо сочетать с коллективными действиями всей команды. Надо стабилизировать игру и идти вперед. Только так можно пройти «Тун», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

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