«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» дома уступил грузинскому «Сабуртало» – 1:2.
Единственный мяч в составе проигравших провел россиянин Антон Кобялко.
Ответная встреча пройдет 14 августа.
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