«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы - Советский спорт
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06 августа 2019 19:56ФутболКоноплев Александр

«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы

Тбилисцы едут домой в хорошем настроении.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» дома уступил грузинскому «Сабуртало» – 1:2.

Единственный мяч в составе проигравших провел россиянин Антон Кобялко.

Ответная встреча пройдет 14 августа.

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