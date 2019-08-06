Скандал в Лиге чемпионов: ПАОК второй год подряд устроил политическую провокацию (фото) - Советский спорт
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06 августа 2019 20:29ФутболБезъязычный Алексей

Скандал в Лиге чемпионов: ПАОК второй год подряд устроил политическую провокацию (фото)

Во время матча третьего квалификационного раунда ЛЧ с «Аяксом» на стадионе в Салониках был развернут огромный баннер против Македонии.

Не заметить это полотнище было невозможно – оно появилось на центральной трибуне напротив основной камеры телетрансляции. На белом фоне крупными черными буквами написано: «Есть только одна Македония, и она здесь».

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Такое ощущение, что баннер не убрали с прошлого года, когда его можно было увидеть во время матча той же стадии турнира ПАОК – «Спартак». Тогда УЕФА пригрозил грекам санкциями. Интересно, последуют ли они теперь, когда фанаты в Салониках совершили рецидив.

Отметим, что государство Македония, в том числе под давлением Греции, не так давно сменило свое название на Северную Македонию. Тем не менее, грекам этого, видимо, мало – и они продолжают выражать пренебрежение к своим географическим соседям, которые, с их точки зрения, не имеют права использовать наименование одной из исторических областей Эллады.

Кстати, участником «скандального» матча в Салониках второй год подряд стал Квинси Промес. Прошлым летом он играл за «Спартак», сейчас защищает цвета «Аякса». Правда, в стартовый состав своего нового клуба голландец не попал.

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