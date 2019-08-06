Артур Григорьянц: Удовлетворили ходатайство «Спартака» о переносе заседания по делу Понсе

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация удовлетворила просьбу московского «Спартака» о переносе рассмотрения красной карточки нападающего Эсекьеля Понсе.
«Мы получили ходатайство от «Спартака» о переносе заседания по делу Понсе и удовлетворили его. Футболист в любом случае заработал автоматическую дисквалификацию на один матч, поэтому есть возможность рассмотреть его дело на следующей неделе.
В своем ходатайстве «Спартак» указал, что Понсе не сможет быть на заседании КДК в среду, потому что полетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».
Первый матч квалификации Лиги Европы против швейцарского «Туна» российский клуб проведет 8 августа. Начало встречи – 20.00 мск.
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