Источник: «Ювентус» согласился на продажу Дибалы в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» предложил «Ювентусу» 70 миллионов евро за нападающего Пауло Дибалу. Как отмечает Goal.com, туринцы согласились.
Теперь «шпоры» проведут переговоры с футболистом по условиям личного контракта. Ранее «Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить финансовые запросы аргентинца.
В минувшем сезоне форвард провел за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и ДацюкаПитерские армейцы не похожи сами на себя. Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России. «Российский футбол – это скучно». 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