Киевское «Динамо» уступило «Брюгге» - Советский спорт
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06 августа 2019 23:31ФутболКоноплев Александр

Киевское «Динамо» уступило «Брюгге»

В этой паре еще ничего не ясно.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле обыграл киевское «Динамо» – 1:0.

На 37-й минуте Ханс Ванакен реализовал пенальти.

Ответная встреча пройдет 13 августа.

Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Первые матчи

«Брюгге» – «Динамо» (Киев) – 1:0 (1:0)

Гол: Ванакен, 37 (пенальти)

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке, Бонавентуре (Схрейверс, 63)

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Караваев (Цыганков, 46), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64), Беседин (Родригес, 46)

Предупреждения: Дели, 21; Бонавентуре, 39 — Гармаш, 41; Кендзера, 44; Родригес, 68; Сидорчук, 79.

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