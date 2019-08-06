Киевское «Динамо» уступило «Брюгге»

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле обыграл киевское «Динамо» – 1:0.
На 37-й минуте Ханс Ванакен реализовал пенальти.
Ответная встреча пройдет 13 августа.
Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Первые матчи
«Брюгге» – «Динамо» (Киев) – 1:0 (1:0)
Гол: Ванакен, 37 (пенальти)
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке, Бонавентуре (Схрейверс, 63)
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Караваев (Цыганков, 46), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64), Беседин (Родригес, 46)
Предупреждения: Дели, 21; Бонавентуре, 39 — Гармаш, 41; Кендзера, 44; Родригес, 68; Сидорчук, 79.