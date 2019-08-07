Юнес Намли: Зачем нужен VAR, если мы его не используем? - Советский спорт
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07 августа 2019 00:58ФутболКоноплев Александр

Юнес Намли: Зачем нужен VAR, если мы его не используем?

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли в целом доволен ничьей в матче четвертого тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:1).

«Быки» вышли вперед после автогола Дугласа Сантоса на 80-й минуте, но пропустили в компенсированное время.

– Это сильное разочарование, когда пропускаешь гол в самые последние минуты. Но я думаю, что перед забитым голом был фол на нашем футболисте в центре поля. Я не понимаю, зачем нужен VAR, если мы его не используем, но что поделаешь. Рефери нужно было только подойти к экрану, и он бы всё увидел/

Игра уже позади. Конечно, нам удалось забить случайный гол, но мы всё равно очень расстроены мячом, который пропустили в концовке. В итоге, мне кажется, счет 1:1 – это неплохо, – приводят слова датчанина «Известия».

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