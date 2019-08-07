В пятом туре VAR будет использован в Краснодаре и Ростове

Определились арбитры матчей пятого тура российской премьер-лиги. Система видеоассистента арбитра (VAR) будет использована на двух встречах.
10 августа (суббота)
«Оренбург» – «Тамбов». Судья – Павел Кукуян (Сочи).
«Краснодар» – «Рубин». Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Алексей Матюнин (Москва).
«Динамо» – «Зенит». Судья – Евгений Турбин (Дмитров).
11 августа (воскресенье)
«Арсенал» – «Уфа». Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Локомотив» – «Урал». Судья – Николай Волошин (Смоленск).
ЦСКА – «Сочи». Судья – Виталий Мешков (Дмитров).
«Ахмат» – «Спартак». Судья – Алексей Сухой (Люберцы).
12 августа (понедельник)
«Ростов» – «Крылья Советов». Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
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