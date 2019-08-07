Юнес Намли: Чемпионат Португалии не начался, но «Порту» могу хорошо поработать перед сезоном «Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

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Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли высказался о предстоящем матче с «Порту» в третьем квалификационном раунда Лиги чемпионов.

«Да, чемпионат Португалии еще не начался, однако «Порту» мог проделать хорошую предсезонную работу, – приводят «Известия» слова 25-летнего датчанина. – Но знаете, когда звучит стартовый свисток, сразу обнуляется все то, что ему предшествовало. Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50».

Напомним, в нынешнем сезоне «Порту» пока не провел ни одного официального матча, тогда как «Краснодар» сыграл в четырех турах премьер-лиги.

Матч «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 20:00 (мск). Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.