«Аталанта» ведет переговоры со Шкртелом Бывший защитник «Зенита» провел три сезона в «Фенербахче».

Защитник Мартин Шкртел может продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает Sky Sport Italia.

34-летний словак провел три сезона в «Фенербахе», а нынешним летом стал свободным агентом. В Турции на счету игрока 119 матчей, семь голов и три результативные передачи.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шкртел уже ведет переговоры с «Аталантой», которая осенью дебютирует в Лиге чемпионов и хочет укрепить состав опытным центральным защитником.

При этом в Шотландии сообщили о том, что на Шкртела также претендует «Рейнджерс», с главным тренером которого – Стивеном Джеррардом – он выступал в «Ливерпуле».

Напомним, с 2004 по 2008 годы Шкртел играл в России за «Зенит».