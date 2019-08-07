«Аталанта» ведет переговоры со Шкртелом

Защитник Мартин Шкртел может продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает Sky Sport Italia.
34-летний словак провел три сезона в «Фенербахе», а нынешним летом стал свободным агентом. В Турции на счету игрока 119 матчей, семь голов и три результативные передачи.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шкртел уже ведет переговоры с «Аталантой», которая осенью дебютирует в Лиге чемпионов и хочет укрепить состав опытным центральным защитником.
При этом в Шотландии сообщили о том, что на Шкртела также претендует «Рейнджерс», с главным тренером которого – Стивеном Джеррардом – он выступал в «Ливерпуле».
Напомним, с 2004 по 2008 годы Шкртел играл в России за «Зенит».
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