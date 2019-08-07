Хавбек «Челси» Бакайоко может перейти в «Галатасарай» Об этом сообщает Metro.

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Турецкий «Галатасарай» ведет переговоры с «Челси» об аренде французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко.

Вторую часть минувшего сезона 24-летний игрок провел в «Милане», поскольку наставник «синих» Маурицио Сарри не рассчитывал на него.

Этим летом команду возглавил бывший капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард, однако, и он не рассматривает Бакайоко в качестве основного игрока.

Добавим, что француз был куплен у «Монако» за 40 млн евро в 2017 году. За это время он провел 43 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.