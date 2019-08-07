Магуайр выбрал игровой номер в «Манчестер Юнайтед» Англичанин перебрался на «Олд Траффорд» из «Лестера».

Новичок «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр определился с игровым номером, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать за «красных дьяволов» под номером 5.

Напомним, игрок подписал пятилетний контракт с «МЮ», а сумма его трансфера составила 87 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей, забил пять забитых мячей и отдал три голевые передачи.