Магуайр выбрал игровой номер в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр определился с игровым номером, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что 26-летний футболист будет выступать за «красных дьяволов» под номером 5.
Напомним, игрок подписал пятилетний контракт с «МЮ», а сумма его трансфера составила 87 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей, забил пять забитых мячей и отдал три голевые передачи.
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