«Арсенал» согласовал трансфер Ругани Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Согласно источнику, лондонский «Арсенал» договорился о его переходе с руководством туринского клуба.

Отмечается, что «пушкари» арендуют итальянца на два года с правом выкупа за 40 млн евро.

25-летний Ругани выступает за «Ювентус» с 2013 года. В составе основной команды он провел 87 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.

Ранее его агент подтвердил интерес «Арсенала», однако, футболист продлил контракт с клубом до 2023 года.