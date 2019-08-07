«Арсенал» согласовал трансфер Ругани

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Согласно источнику, лондонский «Арсенал» договорился о его переходе с руководством туринского клуба.
Отмечается, что «пушкари» арендуют итальянца на два года с правом выкупа за 40 млн евро.
25-летний Ругани выступает за «Ювентус» с 2013 года. В составе основной команды он провел 87 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевых передачи.
Ранее его агент подтвердил интерес «Арсенала», однако, футболист продлил контракт с клубом до 2023 года.
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