Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Уралом»

Болельщики «Ростова» назвали форвард Элдора Шомуродова лучшим игроком матча четвертого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:2) на «Екатеринбург Арене».
24-летний нападающий провел на поле весь матч и забил первый гол команды. Теперь у Шомуродова три гола в четырех турах на старте чемпионата.
В голосовании болельщиков Шомуродов получил оценку 4,88. Также в пятерку лучших вошли полузащитники Роман Еременко (3,74), Хорен Байрамян (3,67), форвард Бьорн Сигурдарсон (3,57) и еще один полузащитник Матиас Норманн (3,41).
Напомним, «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице. В пятом туре 12 августа команда сыграет дома с «Крыльями Советов».
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