Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Уралом» Форвард из Узбекистана забил первый гол команды.

Болельщики «Ростова» назвали форвард Элдора Шомуродова лучшим игроком матча четвертого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:2) на «Екатеринбург Арене».

🔥🔥🔥



Элдор Шомуродов - «Ростсельмаш лучший игрок матча» против «Урала»



Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/KHHgqI99Tz — Football Club Rostov (@rostovfc) August 7, 2019

24-летний нападающий провел на поле весь матч и забил первый гол команды. Теперь у Шомуродова три гола в четырех турах на старте чемпионата.

В голосовании болельщиков Шомуродов получил оценку 4,88. Также в пятерку лучших вошли полузащитники Роман Еременко (3,74), Хорен Байрамян (3,67), форвард Бьорн Сигурдарсон (3,57) и еще один полузащитник Матиас Норманн (3,41).

Напомним, «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице. В пятом туре 12 августа команда сыграет дома с «Крыльями Советов».