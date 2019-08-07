Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Уралом» - Советский спорт
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07 августа 2019 12:32ФутболЛипкин Антон

Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим игроком матча с «Уралом»

Форвард из Узбекистана забил первый гол команды.

Болельщики «Ростова» назвали форвард Элдора Шомуродова лучшим игроком матча четвертого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:2) на «Екатеринбург Арене».

24-летний нападающий провел на поле весь матч и забил первый гол команды. Теперь у Шомуродова три гола в четырех турах на старте чемпионата.

В голосовании болельщиков Шомуродов получил оценку 4,88. Также в пятерку лучших вошли полузащитники Роман Еременко (3,74), Хорен Байрамян (3,67), форвард Бьорн Сигурдарсон (3,57) и еще один полузащитник Матиас Норманн (3,41).

Напомним, «Ростов» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице. В пятом туре 12 августа команда сыграет дома с «Крыльями Советов».

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