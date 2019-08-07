«Тоттенхэм» понизил ценник на Эриксена до 50 млн фунтов Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет выручить с продажи игрока 130 млн фунтов.

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«Тоттенхэм» готов продать в летнее межсезонье полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Как сообщает Mirror, финалист Лиги чемпионов отпустит игрока в другую команду за 50 млн фунтов.

Отмечается, что на футболиста претендуют два клуба – мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», которые отказались выполнять прежние условия по трансферу хавбека, что побудило «шпор» понизить ценник на 80 млн фунтов.

Добавим, что контракт 27-летнего Эриксена рассчитан до конца июня 2020 года, а его трансферный ценник составляет 100 млн евро.