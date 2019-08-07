Сергей Юран: «Краснодар» показывает футбол, с которым реально бороться за выход в следующий раунд

Бывший нападающий «Порту» Сергей Юран высказался о шансах команды в матчах с «Краснодаром» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Я бы не стал называть его однозначным фаворитом, потому что «Краснодар» усилился – команда показывает футбол, с которым реально побороться за выход в следующий раунд, – приводит ТАСС слова Юрана. – Для нашей команды все будет зависеть от первого матча – если «Краснодар» добьется запаса в один мяч и выиграет дома, тогда шансы есть».
Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. В свою очередь «Порту» неизменно выступает в Лиге чемпионов с 2011 года. За эти восемь сезонов «драконы» пять раз выходили из группы и дважды играли в ¼ финала (2015, 2019).
Добавим, что в нынешнем сезоне «Краснодар» провел четыре матча в премьер-лиге, тогда как чемпионат Португалии еще не стартовал.
Матч «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 20:00 (мск). Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау».
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