Руденко и Нимели вошли в символическую сборную шестого тура ФНЛ В сборной тура по два игрока «Авангарда» и «Спартака-2».

ФНЛ опубликовала символическую сборную шестого тура лиги. В нее вошли представители девяти команд. У «Авангарда» и «Спартака-2» по два игрока.

Символическая сборная шестого тура ФНЛ:

вратарь: Юрий Нестеренко («Ротор»);

защитники: Кирилл Гоцук («Авангард»), Павел Рожков («Енисей»), Алексей Шумских («Томь»);

полузащитники: Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Максим Витюгов («Чертаново»), Олег Дмитриев («Факел»), Александр Руденко («Спартак-2»);

форварды: Роман Минаев («Авангард»), Сильванус Нимели («Спартак-2»), Александр Радченко («Текстильщик»);

главный тренер: Мурат Исхаков («Авангард»).

Отметим, что Шумских и Кацаев включены в символическую сборную тура в третий раз.