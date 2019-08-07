Игорь Шалимов: «Краснодару» очень важно не пропустить в домашнем матче с «Порту» «Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о шансах «быков» в матчах с «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Первый матч «Краснодар» играет дома, и в нем очень важно не пропустить, – приводит «RT» слова Шалимова. – В какой-то мере даже счет 0:0 устроит команду больше, чем результативная ничья, хотя, конечно, в Португалии придется непросто. А если удастся еще и забить, будет вообще замечательно».

Напомним, матч с «Порту» станет первым в истории «Краснодара» в Лиге чемпионов, тогда как вице-чемпионы Португалии неизменно выступают в турнире с 2011 года.

Матч «Краснодар» – «Порту» пройдет 7 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 20:00 (мск). Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау».