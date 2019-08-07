Источник: «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным Об этом сообщает «Чемпионат».

Форвард «Зенита» Антон Заболотный не хочет покидать команду этим летом.

Согласно источнику, чемпион России предлагает игроку перебраться на правах аренды в «Сочи», однако, футболист не горит желанием пополнять состав южного коллектива.

Отмечается, что всему причиной понижение зарплаты. «Зенит», в свою очередь, готов рассмотреть вариант с досрочным расторжением контракта, который в силе до 2021 года.

Добавим, что за питерский клуб футболист провел 44 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.