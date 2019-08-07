В Англии сообщили, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от Эриксена - Советский спорт
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07 августа 2019 15:08ФутболГичунцев Артур

В Англии сообщили, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от Эриксена

Такой информацией располагает ВВС.

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Согласно источнику, в клубе считают, что игрок хочет перебраться в мадридский «Реал».

Также на решение «красных дьяволов» повлияла позиция «шпор», которые хотят выручить с продажи датчанина 80 млн фунтов.

Контракт 27-летнего Эриксена рассчитан до конца июня 2020 года, а его трансферный ценник составляет 100 млн евро.

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