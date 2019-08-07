«Манчестер Юнайтед» оштрафует Лукаку за пропуск тренировки - Советский спорт
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07 августа 2019 15:18ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Юнайтед» оштрафует Лукаку за пропуск тренировки

Бельгиец провел два дня в «Андерлехте».

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку будет оштрафован клубом за то, что во вторник пропустил тренировку команды, сообщает ESPN.

Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер предоставил в понедельник игрокам выходной, однако во вторник у команды была запланирована тренировка на базе в Кэррингтоне. Но вместо занятия с партнерами Лукаку провел начало недели в расположении «Андерлехта».

Напомним, 26-летний форвард сборной Бельгии рассчитывает уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна. На игрока претендуют итальянские «Интер» и «Ювентус».

Нынешним летом в «Манчестер Юнайтед» уже не в первый раз недовольны бельгийцем. Ранее Лукаку выложил в твиттер данные о статистике пробега игроков команды во время сбора в Австралии. Позднее пост был удален.

Напомним, Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За два сезона в клубе на его счету 42 гола и 13 результативных передач в 96 матчах.

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