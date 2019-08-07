Болельщики «Зенита» выбрали Дзюбу лучшим игроком команды в июле

Российский форвард Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» по итогам июльских матчей.
Отмечается, что 30-летний нападающий стал победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков.
Футболист набрал 38,8% голосов, опередив иранца Сердара Азмуна (31,42%), а также аргентинца Себастьяна Дриусси (12,6%).
Добавим, что в минувшем месяце Дзюба отыграл 3 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
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