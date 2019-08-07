Агент Чалова – об интересе «Кристал Пэлас»: Давайте подождем пару дней Ранее сообщалось, что англичане предложили за переход игрока 15 млн евро.

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Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, отреагировал на слухи о возможном трансфере в «Кристал Пэлас».

«Пока не буду комментировать это. Давайте подождем пару дней. Большой шанс, что он уйдет? Не могу сказать. Я встречался с представителями клуба, понял их позицию. Они могут отказаться от предложения и в 50, и от даже 100 миллионов. Это их право, и подсказывать им я ничего не буду. Если они не захотят продавать Чалова, то ничего тут не сделаешь», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду он выступает с 2017 года. За это время он провел 89 матчей, записав на свой счет 31 забитый мяч и 15 результативных передач. С 15 голами в 30 матчах Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2018/19.

Добавим, что действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а его трансферный лист оценивается в 16 миллионов евро.