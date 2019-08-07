«Эвертон» пытался арендовать Смоллинга, но получил отказ - Советский спорт
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07 августа 2019 17:50ФутболГичунцев Артур

«Эвертон» пытался арендовать Смоллинга, но получил отказ

Об этом сообщает Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать этим летом защитника сборной Англии Криса Смоллинга.

Согласно источнику, «красные дьяволы» получили предложение от «Эвертона» о годичной аренде игрока и ответили отказом.

Отмечается, что тренерский штаб команды рассчитывает на 29-летнего футболиста в следующем сезоне.

Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года. На данный момент в его активе 323 матча.

Добавим, что его контракт рассчитан до 2022 года.

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