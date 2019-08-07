«Эвертон» пытался арендовать Смоллинга, но получил отказ Об этом сообщает Sky Sports.

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«Манчестер Юнайтед» не собирается отпускать этим летом защитника сборной Англии Криса Смоллинга.

Согласно источнику, «красные дьяволы» получили предложение от «Эвертона» о годичной аренде игрока и ответили отказом.

Отмечается, что тренерский штаб команды рассчитывает на 29-летнего футболиста в следующем сезоне.

Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года. На данный момент в его активе 323 матча.

Добавим, что его контракт рассчитан до 2022 года.