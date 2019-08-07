СМИ: «Кристал Пэлас» улучшил предложение по Чалову до 25 млн евро

«Кристал Пэлас» продолжает переговоры с московским ЦСКА по трансферу российского нападающего Федора Чалова.
По информации Sky Sports, представитель АПЛ улучшил предложение по футболисту до 25 млн евро.
Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду он выступает с 2017 года. За это время он провел 89 матчей, записав на свой счет 31 забитый мяч и 15 результативных передач. С 15 голами в 30 матчах Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2018/19.
Добавим, что действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а его трансферный лист оценивается в 16 миллионов евро.
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