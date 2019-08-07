Луческу может возглавить киевское «Динамо»

Экс-главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу получил предложение от киевского «Динамо», утверждает Gazeta Sporturilor.
74-летний румынский специалист посетит матч «Динамо» – «Шахтер», после которого и даст ответ руководству киевлян.
На данный момент бело-голубых возглавляет белорус Александр Хацкевич.
Луческу – двукратный чемпион Румынии, двукратный чемпион Турции, восьмикратный чемпион Украины, обладатель Суперкубка России.
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