Луческу может возглавить киевское «Динамо» - Советский спорт
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07 августа 2019 19:40ФутболКоноплев Александр

Луческу может возглавить киевское «Динамо»

Известный специалист может вернуться в украинский чемпионат.

Экс-главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу получил предложение от киевского «Динамо», утверждает Gazeta Sporturilor.

74-летний румынский специалист посетит матч «Динамо» – «Шахтер», после которого и даст ответ руководству киевлян.

На данный момент бело-голубых возглавляет белорус Александр Хацкевич.

Луческу – двукратный чемпион Румынии, двукратный чемпион Турции, восьмикратный чемпион Украины, обладатель Суперкубка России.

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