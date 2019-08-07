В Италии сообщили о переходе Лукаку в «Интер» 65+13 вместо 78.

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Авторитетные итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио сообщили о скором переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер».

По их данным, бельгийцу осталось пройти медоследование.

Манкунианцы хотели за футболиста 78 миллионов евро. В итоге стороны сошлись на гарантированной сумме в 65 млн и 13 млн в виде бонусов.

Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За два сезона в клубе на счету бельгийца 42 гола и 13 результативных передач в 96 матчах.