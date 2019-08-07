Зе Луиш: Мне очень нравится Россия - Советский спорт
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07 августа 2019 22:49ФутболКоноплев Александр

Зе Луиш: Мне очень нравится Россия

Форвард помог «Порту» обыграть «Краснодар».

Нападающий «Порту» Зе Луиш поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ранее форвард выступал за «Спартак».

– Играть в Краснодаре всегда эмоционально. Я очень доволен, потому что мы забили гол. Мне очень нравится Россия. Но я уже адаптировался в «Порту» и чувствую себя хорошо, – сказал Зе Луиш в эфире телеканала «Матч Премьер».

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