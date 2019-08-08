Луческу опроверг слухи о киевском «Динамо» - Советский спорт
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08 августа 2019 02:00ФутболКоноплев Александр

Луческу опроверг слухи о киевском «Динамо»

Ранее Луческу 12 лет проработал в «Шахтере».

Известный тренер Мирча Луческу не получал предложения от киевского «Динамо». Ранее турецкие СМИ сообщили, что 74-летний специалист посетит матч третьего тура чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер», после которого даст окончательный ответ руководству киевлян.

– Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч «Шахтера» с «Динамо», увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от «Динамо» – это неправда, – цитирует тренера Football.ua.

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