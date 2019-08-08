«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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08 августа 2019 09:15ФутболЛипкин Антон

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы

Матч на «Арене Тун» начнется в 20:00 (мск).

«Спартак» проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

В прошлом сезоне швейцарская команда из кантона Берн заняла четвертое место в национальном чемпионате и дошла до финала Кубка страны. «Тун» сыграет в еврокубках в пятый раз в своей 121-летней истории.

В предыдущий раз «Тун» выступал в Лиге Европы в сезоне-2015/2016, когда дошел до раунда плей-офф. Перед этим швейцарцы прошли «Хапоэль» из Беер-Шевы (2:1, 1:1), «Вадуц» из Лихтенштейна (0:0, 2:2), после чего проиграли «Спарте» (3:3, 1:3).

В нынешнем сезоне «Тун» провел три матча в чемпионате Швейцарии, в которых сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2) и «Лугано» (0:0) и потерпел поражение от «Базеля» (2:3).

Матч «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск).

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