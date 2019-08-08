«Барселона» победила «Наполи» в Майами Месси не играл.

«Барселона» выиграла у «Наполи» (2:1) в товарищеском матче команд на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

На 38-й минуте счет в матче открыл полузащитник каталонцев Серхио Бускетс, но через четыре минуты «Наполи» отыгрался после автогола француза Самюэля Умтити. Победу чемпионам Испании на 79-й минуте принес хорват Иван Ракитич.

Отметим, что аргентинец Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны», а новичок команды француз Антуан Гризманн провел на поле первый тайм.

Майами (США)

Товарищеский матч

«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 2:1 (1:1)

Голы: Бускетс, 38. Ракитич, 79 – Умтити, 42, в свои ворота.