«Барселона» победила «Наполи» в Майами

«Барселона» выиграла у «Наполи» (2:1) в товарищеском матче команд на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
На 38-й минуте счет в матче открыл полузащитник каталонцев Серхио Бускетс, но через четыре минуты «Наполи» отыгрался после автогола француза Самюэля Умтити. Победу чемпионам Испании на 79-й минуте принес хорват Иван Ракитич.
Отметим, что аргентинец Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны», а новичок команды француз Антуан Гризманн провел на поле первый тайм.
Майами (США)
Товарищеский матч
«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) – 2:1 (1:1)
Голы: Бускетс, 38. Ракитич, 79 – Умтити, 42, в свои ворота.
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