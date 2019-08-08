Урош Спайич: Судья подействовал на результат матча с «Порту»
«Краснодар» проиграл в гостях «Порту», пропустив в концовке ударом со штрафного.
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Защитник «Краснодара» Урош Спайич подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1) на стадионе «Краснодар».
«Соперник провел хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо, – приводит Rusfootball.info слова 26-летнего серба. – Он должен был поставить пенальти в ворота «Порту», не знаю, что он смотрел. Потом он дает штрафной в наши ворота.
Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо».
Напомним, на матче в Краснодаре работала немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.
Во втором тайме Штилер не назначил пенальти в ворота «Порту» после попадания мяча в руку защитнику Ивану Маркано, а в концовке игры он назначил штрафной в ворота хозяев, зафиксировав нарушение Спайича на форварде Зе Луише, который раньше играл в «Спартаке». Прямым ударом со штрафного гол забил полузащитник Сержиу Оливейра.
Ответный матч пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.
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