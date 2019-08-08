Трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» срывается из-за мальтийской компании, владеющей имиджевыми правами

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может не успеть перейти в «Тоттенхэм» до закрытия трансферного окна в Англии, сообщает The Independent.
Несмотря на то, что клубы согласовали условия перехода 25-летнего аргентинца, для оформления сделки «шпорам» необходимо также договориться с компанией Star Image Company, которая владеет имиджевыми правами на игрока.
Несмотря на то, что компания, базирующаяся на Мальте, просит значительно меньше 40 миллионов фунтов, о которых писали в Италии, «Тоттенхэм» может отказаться от новых расходов и переключиться на другие варианты.
Напомним, трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.
За четыре года в «Ювентусе» Дибала провел за команду 182 матча, забил 78 голов и сделал 30 результативных передач.
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