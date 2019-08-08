Сергей Кирьяков: «Порту» полностью контролировал ход матча с «Краснодаром» Вице-чемпионы Португалии победили в Краснодаре в квалификации Лиги чемпионов.

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Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что «Порту» одержал заслуженную победу над «Краснодаром» (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на стадионе «Краснодар».

«Порту» выглядел посолиднее, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кирьякова. – Гости превосходили наш клуб в движении, в скорости мысли, в единоборствах. Это было видно особенно в первом тайме.

Сам факт, что «Краснодар» что-то создал лишь на 35-й минуте, говорит о том, что соперник полностью контролировал ход матча, имел хороший момент, когда нападающий вышел один на один с вратарем».

Напомним, «Порту» забил единственный гол на 89-й минуте после того, как полузащитник Сержиу Консейсау отправил мяч в ворота голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова прямым ударом со штрафного, назначенного за фол защитника Уроша Спаича на форварде Зе Луише, который раньше выступал за «Спартак».

Ответный матч пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Победитель по сумме двух игр сыграет в раунде плей-офф с победителем пары «Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция), а проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы.