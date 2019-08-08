Аттила Мальфатти: В конфликте с Глушаковым виноват был вовсе не Каррера

Тренер Аттила Мальфатти, входивший в тренерский штаб итальянца Массимо Карреры в «Спартаке», высказался о конфликте бывшего главного тренера красно-белых с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Послушайте, если у Массимо были проблемы лишь с одним игроком, а со всеми остальными все было отлично, наверное, проблема не в Каррере, так? – приводит Sport24.ru слова Мальфатти. – Когда Массимо ушел, все были расстроены. Так что, возможно, в конфликте виноват был вовсе не он».
Напомним, Мальфатти работал в «Спартаке» в сезоне-2017/2018, когда команда заняла третье место в премьер-лиге, дошла до полуфинала Кубка России, заняла третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и выбыла из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.
Каррера был отправлен в отставку 22 октября 2018 года.
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