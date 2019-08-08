Александр Панов: Сейчас у «Спартака» мотивация выше, чем в матчах с «Санкт-Галленом» - Советский спорт
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08 августа 2019 11:42Футбол

Александр Панов: Сейчас у «Спартака» мотивация выше, чем в матчах с «Санкт-Галленом»

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы.

Бывший форвард сборной России, болельщик «Спартака» Александр Панов считает, что в матчах с «Туном» красно-белые не допустят повторения истории с «Санкт-Галленом», которому команда проиграла в квалификации Лиги Европы в сезоне-2013/2014.

«Мне кажется, сейчас мотивация и амбиции спартаковцев выше, – сказал Панов в интервью «Советскому спорту». – Нужно завоевывать место в составе – и перед болельщиками реабилитироваться. Вряд ли тот же Шюррле приехал в Москву отбывать номер и вылетать из Лиги Европы на стадии квалификации. После дерби с «Динамо» немец признавался, что энергетика трибун гнала команду вперед даже в меньшинстве».

Полностью интервью с Пановым читайте здесь.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» – «Спартак» пройдет 8 августа на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск).

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