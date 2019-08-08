Эди Готлиб: «Оренбургу» надо срочно выиграть «Оренбург» остается единственной командой, не набравшей в чемпионате ни одного очка.

Защитник «Оренбурга» Эди Готлив рассказал о настрое на матч пятого тура с «Тамбовом» и задачах, которые ставит перед собой в России.

«Игра будет дома, и нам нужно выиграть, потому что мы уже четыре раза проиграли, – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Срочно надо выиграть.

Я очень рад быть здесь, здесь хорошие люди, хороший футбол, я могу здесь продвигаться. Хочу проявить себя в России. Мечтаю о сборной».

ЭДИ ГОТЛИБ: «НАМ СРОЧНО НУЖНО ВЫИГРАТЬ!»



⚽ - Оренбург - Тамбов

🥅 - Стадион «Газовик»

⏰- 10 августа. Начало матча в 16.00 (14.00 МСК)

👉🏻- Билеты https://t.co/NViacWOZgE pic.twitter.com/so2TjZ9i9j — ФК Оренбург (@fcorenburg) August 8, 2019

Напомним, «Оренбург» объявил о подписании контракта с Готлибом в понедельник. В этот же день центральный защитник дебютировал за команду в матче четвертого тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:2) на «Ахмат Арене» в Грозном.

Ранее Готлиб играл в Израиле и привлекался в молодежную сборную страны. Однако у игрока есть российский паспорт, из-за чего он не считается легионером.

Матч «Оренбург» – «Тамбов» пройдет 10 августа на стадионе «Газовик».

Добавим, что «Оренбург» остается единственной командой, не набравшей в стартовавшем чемпионате ни одного очка.