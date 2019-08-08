«Тоттенхэм» договорился с «Фулхэмом» о переходе Сессеньона за 25 миллионов

«Тоттенхэм» согласовал с «Фулхэмом» трансфер защитника Райана Сессеньона, сообщает Sky Sports.
«Шпоры» заплатят за 19-летнего игрока 25 миллионов фунтов. За счет бонусов стоимость трансфера в дальнейшем может вырасти еще на пять миллионов. В рамках сделки «дачники» получат полузащитника «Тоттенхэма» Джошуа Онома.
Напомним, в прошлом сезоне Сессеньон, выступающий на левом фланге, провел 38 матчей в премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Всего за три года в основе на его счету 25 голов и 18 голевых передач в 120 матчах.
Добавим, что «Фулхэм» после сезона в премьер-лиге вылетел обратно в чемпионшип.
Трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени.
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