Равиль Сабитов: У Кононова в «Спартаке» большой карт-бланш

Бывший защитник «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов высказался о том, как возможное поражение от «Туна» может сказаться на будущем главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
«Я не думаю, что позиции Кононова в «Спартаке» после возможного вылета серьезно пошатнутся, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сабитова. – На мой взгляд, у него есть в клубе большой карт-бланш, который останется.
Кононов продолжит работу в «Спартаке», даже если не выполнит очередную задачу, поставленную перед ним руководством».
Напомним, в четырех матчах на старте нового сезона «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
В четверг красно-белые проведут первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». Игра пройдет на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск). Ответный матч состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
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