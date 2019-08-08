Равиль Сабитов: У Кононова в «Спартаке» большой карт-бланш - Советский спорт
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08 августа 2019 12:25ФутболЛипкин Антон

Равиль Сабитов: У Кононова в «Спартаке» большой карт-бланш

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы.

Бывший защитник «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов высказался о том, как возможное поражение от «Туна» может сказаться на будущем главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Я не думаю, что позиции Кононова в «Спартаке» после возможного вылета серьезно пошатнутся, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сабитова. – На мой взгляд, у него есть в клубе большой карт-бланш, который останется.

Кононов продолжит работу в «Спартаке», даже если не выполнит очередную задачу, поставленную перед ним руководством».

Напомним, в четырех матчах на старте нового сезона «Спартак» набрал пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

В четверг красно-белые проведут первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». Игра пройдет на «Арене Тун». Начало – 20:00 (мск). Ответный матч состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.

Спартак

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