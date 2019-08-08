Дуглас Сантос: Матчи в бундеслиге гораздо интенсивнее, чем в РПЛ, а так большой разницы нет Бразилец приехал в «Зенит» из «Гамбурга».

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, ранее выступавший за «Гамбург», сравнил премьер-лигу и бундеслигу.

«Немецкая лига гораздо более интенсивная с точки зрения хода матчей, – приводит слова 25-летнего бразильца официальный сайт чемпионов России. – А так – больше больших различий нет. В любом случае, опыт, который я получил в Германии, помогает мне здесь».

Напомним, Дуглас Сантос провел в «Гамбурге» три года (2016-2019). В прошлом сезоне он выступал во второй бундеслиге и в 33 матчах забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Трансфер левого защитника обошелся «Зениту» в 12 миллионов евро.