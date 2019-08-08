Лукаку прибыл в Милан для оформления перехода в «Интер»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Интером», сообщает Goal.com.
При этом клубы продолжают обсуждать условия перехода 26-летнего бельгийца, но уже близки к тому, чтобы прийти к соглашению.
Напомним, во вторник Лукаку пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» и был оштрафован клубом. Вместо занятия с партнерами нападающий находился в расположении «Андерлехта», где начинал карьеру. После этого главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер сообщил игроку о том, что он будет тренироваться с резервистами, пока не определится со своим будущим.
Отметим, что в аэропорту Милана Лукаку встречали сотни болельщиков «Интера», которые благодарили его за то, что он выбрал их клуб, а не «Ювентус».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Лукаку составит 80 миллионов евро. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» получит процент от последующей продажи игрока.
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