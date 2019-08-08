«Эвертон» рассчитывает подписать Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Mail, «Эвертон» работает над предложением для «Манчестер Юнайтед» по переходу 29-летнего защитника.
Напомним, что сразу после подписания Харри Магуайра главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что Рохо может покинуть команду.
Как отмечает издание, «Эвертон» предпочел бы сначала взять аргентинца в аренду, с последующим правом выкупа.
Добавим, что Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в августе 2014 года. С тех пор защитник провел 113 матчей за английский клуб и записал на свой счет два забитых мяча, 4 голевые передачи, а также заработал 27 желтых карточек.
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