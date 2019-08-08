«Эвертон» рассчитывает подписать Рохо из «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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08 августа 2019 14:19Футбол

«Эвертон» рассчитывает подписать Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может стать игроком «Эвертона».

Как сообщает Mail, «Эвертон» работает над предложением для «Манчестер Юнайтед» по переходу 29-летнего защитника.

Напомним, что сразу после подписания Харри Магуайра главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что Рохо может покинуть команду.

Как отмечает издание, «Эвертон» предпочел бы сначала взять аргентинца в аренду, с последующим правом выкупа.

Добавим, что Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в августе 2014 года. С тех пор защитник провел 113 матчей за английский клуб и записал на свой счет два забитых мяча, 4 голевые передачи, а также заработал 27 желтых карточек.

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