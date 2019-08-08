«Тоттенхэм» согласовал контракт с Дибалой и все еще рассчитывает на переход форварда - Советский спорт
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08 августа 2019 14:49Футбол

«Тоттенхэм» согласовал контракт с Дибалой и все еще рассчитывает на переход форварда

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала согласовал все детали личного контракта с «Тоттенхэмом».

Как сообщает Independent, «Тоттенхэм» продолжает попытки завершить сделку по переходу 25-летнего аргентинца.

По информации издания, на данный момент руководство обеих команд пытается выяснить, могут ли имиджевые права нападающего, принадлежащие находящейся на Мальте компании Star Image Company, быть урегулированы после завершения трансфера Дибалы в «Тоттенхэм».

Напомним, трансферное окно в Англии закрывается в четверг в 17:00 по местному времени, а «Ювентус» по-прежнему обеспокоен тем, что сложность сделки может сорвать переход аргентинского нападающего в английский клуб.

Добавим, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.

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