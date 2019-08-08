Роман Павлюченко: Ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для «Спартака» Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко не рассчитывает на победу «Спартака» в выездном матче Лиги Европы против «Туна».

- Трудно говорить, какой силы сейчас «Спартак», но все равно, это еврокубки. В любом случае сегодня «Спартаку» будет очень тяжело, тем более игра на выезде. На победу сегодня я не рассчитываю, но ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для «Спартака», - цитирует Павлюченко Sport24.ru.

Напомним, что первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» состоится сегодня. Матч пройдет на «Арене Тун» в Швейцарии и начнется в 20:00 по московскому времени.